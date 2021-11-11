Режиссер Russian cyber farm Васильев рассказал о подробностях нового видео

Режиссер клипа Russian cyber farm Сергей Васильев рассказал о подробностях своего нового видео. Об этом сообщило РИА ФАН.

Васильев признался, что это первый ролик в формате клипа. По данным сайта «Политика сегодня», основной частью сюжета в видео будет песня. Васильев уточнил, что на эту идею его вдохновил рэпер из Петрозаводска с псевдонимом Виталя Альбатрос.

«На самом деле, в свое время идея „Русской кибердеревни“ пришла под впечатлением в том числе и от просмотра одного из его клипов, который снят на runglish», — рассказал режиссер.

Runglish — это смешение русского и английского языков. В прошлом году рэпер снял клип под названием Coronavirus in Russia, который и привлек внимание Васильева.