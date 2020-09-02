Режиссер Розовский рассказал об особенностях актерской игры Андреева

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер Марк Розовский, рассказал об уникальных чертах актерской игры ушедшего из жизни народного артиста СССР Владимира Андреева.

«У него всегда была позиция, он был противник кривляния на сцене, пустой игры. Все должно быть замотивировано, прожито естественно. Он принимал любые формы. Это школа Станиславского, которая зовет к сопереживанию, к партнерству, к состраданию, это человечный театр», — охарактеризовал профессионализм актера Розовский.

Режиссер отметил, что он был прекрасным педагогом. В своих воспитанниках преподаватель взращивал русскую школу актерского мастерства. Ученики Андреева в настоящий момент играют во многих театрах, среди которых «У Никитских ворот», информирует телеканал «Звезда».

Артист скончался 29 августа, через два дня после своего 90-летнего юбилея. 2 сентября на основной сцене Московского театра имени Ермоловой провели прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. На церемонию пришли Александр Ширвиндт, Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Леонид Рошаль и многие другие. Андреева похоронили на Троекуровском кладбище.