Знаменитости 26 марта 2024, 13:41 Режиссер развеял слухи о лишении Кологривого роли Жириновского Режиссер опроверг сообщения о лишении Кологривого роли в фильме о Жириновском РИА «Новости»

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Режиссер Александр Баранов опроверг слухи о том, что актера Никиту Кологривого исключили из списка претендентов на главную роль в его фильме о политике Владимире Жириновском. Об этом он сказал в интервью каналу RT.

Режиссер подчеркнул, что Кологривый до сих пор рассматривается как потенциальный кандидат на роль лидера ЛДПР. Однако его готовность сыграть Жириновского покажет кастинг. Дата отбора пока неизвестна.

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«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — заявил Баранов.

Скандал вокруг Кологривого режиссер никак не прокомментировал.

«С кем не бывает», — ограничился он кратким комментарием.

Пресс-служба ЛДПР воздержалась от комментариев на этот счет. По их мнению, в трагический для страны момент не нужно обсуждать подобные вопросы.

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