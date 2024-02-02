Знаменитости 02 февраля 2024, 12:32 Режиссер Прыгунов признался, что пытается отказаться от вредных привычек ради детей

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Российский режиссер Роман Прыгунов, известный по фильмам «Духless» и «Миллиард», дал интервью сайту WomanHit. В ходе беседы он заявил, что многое осознал после рождения наследников.

«Я прикинул, сколько мне еще надо прожить лет, чтобы поставить их на ноги. Я понял, что уже теперь таким эгоистом быть нельзя. Надо дождаться, пока дети вырастут и получат образование хотя бы», — отметил деятель культуры.

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По словам Прыгунова, он намерен полностью отказаться от вредных привычек ради сохранения бодрости и здоровья. Пока режиссеру удается справляться с задачей, добавил сайт «Дни.ру».