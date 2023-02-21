Знаменитости 21 февраля 2023, 19:06 Режиссер Проскурина рассказала о таланте актрисы Веры Алентовой Режиссер Проскурина похвалила актрису Веру Алентову

Читать 360tv в

Сегодня, 21 февраля, советской и российской актрисе театра и кино, театральному педагогу, народной артистке России Вере Алентовой исполнился 81 год. Режиссер Светлана Проскурина поздравила ее с праздником. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Проскуриной, знакомство с актрисой сильно сказалось на ее жизни. Режиссер подчеркнула, что Алентова проявляет невероятное уважение к собственной профессии, написал RT.

Реклама

«Если уж она с тобой пошла, более преданного, профессионально отзывчивого, трепетного, осторожного с любой твоей идеей человека я просто не знаю», — отметила Проскурина.

Реклама