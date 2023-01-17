Знаменитости 17 января 2023, 15:29 Режиссер-постановщик Гилязев рассказал, как Инна Чурикова повлияла на его судьбу Ильдар Гилязев: Инна Михайловна сказала, что я талантливый, и так решилась моя судьба

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Режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, каким образом актриса Инна Чурикова повлияла на его судьбу.

Как заметил Гилязев, Инна Михайловна, увидев его первую постановку, назвала его талантливым режиссером, а затем предложила остаться работать в «Ленкоме».

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«Я приехал на стажировку в Москву и попал сразу в спектакль „Оптимистическая трагедия“, где она исполняла главную роль. Потом, когда я выпустил спектакль камерный в „Ленкоме“, Инна Михайловна посмотрела, сказала, что я талантливый», — вспоминает режиссер.

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По его словам, таким образом решилась его дальнейшая судьба.

Во время церемонии прощания с артисткой он отметил, что таких актрис как Чурикова по пальцам одной руки можно пересчитать.

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