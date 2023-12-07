Знаменитости 07 декабря 2023, 14:09 Режиссер Поплавский: я поехал в зону СВО, чтобы история не повторилась

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Режиссер Клим Поплавский дал интервью главному редактору «Абзац Медиа» Елене Оя. В ходе беседы он рассказал о цели поездки в зону проведения спецоперации.

«Мне важно, чтобы потом, когда все забудется и когда как раз вернутся все те, кто уехал, ни в коем случае история не повторилась. Вот это самое важное, вот для чего я это делаю», — пояснил режиссер.

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Поплавский — автор документального фильма об участниках СВО. Для военной службы он прошел курсы тактической медицины.