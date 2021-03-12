Режиссер «Петрова и Васечкина» поздравил Дружинина с днем рождения

Режиссер картины «Петров и Васечкин» Владимир Алеников поздравил актера и хореографа Егора Дружинина с днем рождения. В пятницу, 12 марта, артисту исполнилось 49 лет, написало РИА ФАН.

«Дорогой Егор! Я от души тебя поздравляю! Я всегда радуюсь и очень горжусь, когда слышу, читаю и вижу твои успехи в кино и в театре. Я испытываю невольную, можно сказать, отцовскую гордость за то, что наши судьбы пересеклись и я имею к этому определенное отношение», — обратился к Дружинину Алеников.

Он выразил надежду, что еще не раз посотрудничает с Егором. Режиссер хотел бы, чтобы мужчина вновь стал его хореографом и артистом.

Егор начал сниматься в кино, когда был еще мальчиком. Именно с фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» стартовала кинокарьера Дружинина. Лента вышла в прокат в 1983 году.