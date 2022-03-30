Режиссер оригинального «Стартрека» Марвин Чомски умер в возрасте 92 лет

Ушел из жизни режиссер Марвин Чомски, четырехкратный обладатель премии «Эмми», автор оригинального сериала «Звездный путь». Ему было 92 года, написала «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Чомски умер в хосписе в Санта-Монике (Калифорния, США), о смерти кинорежиссера сообщил его сын, кинопродюсер Питер Чомски.

Свои премии «Эмми» Марвин Чомски получил за работу над мини-сериалом «Холокост» 1978 года, телефильмом «Аттика» 1980 года, телефильмом «Внутри Третьего рейха» 1982 года и мини-сериалом «Петр Великий» 1986 года. Также Чомски широко известен как режиссер трех серий оригинального сериала «Звездный путь».

Ранее в США скончался режиссер Айван Райтман, создавший фильм «Охотники за привидениями». Ему было 75 лет. Самые известные работы Райтмана — первая и вторая части фильма «Охотники за привидениями». Кроме того, он выступал продюсером таких фильмов как «Космический джем», «Евротур», «Бетховен» и «Бетховен 2», «Джуниор», «Эволюция» и многих других.