Режиссер объяснил отсутствие Бурунова в сериале «Ивановы-Ивановы»

Режиссер сериала «Ивановы-Ивановы» Сергей Знаменский рассказал, куда пропал Сергей Бурунов в новом сезоне. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным сайта «Утро.ру», Знаменский пояснил, что герой Бурунова временно уехал. Это нужно для раскрытия других персонажей, а актер еще вернется в сериал.

«Давайте все же не будем забегать вперед. Это еще не финал сериала», — заключил Знаменский.

Ранее Сергей Бурунов признался, что ему так и не удалось найти спутницу жизни. При этом ему неважен типаж женщины. Главное для актера, чтобы с избранницей можно было поговорить.

По словам Бурунова, ему нравятся актрисы Моника Беллуччи и Марго Робби. Но он подчеркнул, что душевные качества важнее внешних идеальных параметров.

«Ну, красивая, ну и что. А как же поговорить? Мне неважно, какой типаж у женщины. Важно, что здесь (указывает на голову — прим.ред.). Желательно, чтобы было. И, конечно, не без чувства юмора», — заявил Бурунов в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Актера также спросили, что он считает настоящим счастьем.

«Как сказал Михаил Булгаков: „По-моему, счастье — это две вещи. Спокойная душа и здоровое тело“», — ответил он.