Режиссер Нужный рассказал о редких качествах актера Сухорукова в его день рождения

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Нужный поздравил советского и российского актера Виктора Сухорукова с 70-летием. Он рассказал о совместной работе с артистом, а также перечислил его редкие качества характера. Об этом написало РИА ФАН.

«Виктор Иванович — артист неповторимый, тонкий, трогательный и, безусловно, талантливый. Я очень рад, что мне посчастливилось с ним работать, потому что таких отзывчивых, талантливых и внимательных артистов, больших по своему полету и своей человечности, как Виктор Иванович, можно по пальцам пересчитать», — сообщил кинорежиссер.

Он вспомнил Сухорукова в роли героя Акопыча. На взгляд Нужного, Виктор Иванович дал этой картине народности, веселья и полета.

В день рождения Нужный пожелал артисту, чтобы цепочка профессионализма переходила от него дальше к другим людям. Он отметил, что всегда рад встретиться с Виктором Ивановичем на съемочной площадке.