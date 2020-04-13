13 апреля 2020, 13:46
Режиссер Нобухико Обаяси скончался от рака легких
Японский режиссер, сценарист, редактор фильмов и телевизионной рекламы Нобухико Обаяси скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Информацией о смерти режиссера поделились представители съемочной группы его драмы Labyrinth of Cinema.
Медики обнаружили у Обаяси рак легких четвертой стадии в 2016 году.
«Режиссер Обаяси боролся со своей болезнью до того дня, на который был запланирован релиз его фильма», — пояснили в съемочной команде.