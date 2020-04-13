Режиссер Нобухико Обаяси скончался от рака легких

Информацией о смерти режиссера поделились представители съемочной группы его драмы Labyrinth of Cinema.

Медики обнаружили у Обаяси рак легких четвертой стадии в 2016 году.

«Режиссер Обаяси боролся со своей болезнью до того дня, на который был запланирован релиз его фильма», — пояснили в съемочной команде.