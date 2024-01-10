Знаменитости 10 января 2024, 18:10 Режиссер Никита Владимиров рассказал, что новогодние праздники он провел вместе с семьей за катанием на ледянках

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Внук народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, режиссер Никита Владимиров в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал, каким образом он провел новогодние праздники в этом году.

По словам кинематографиста, вместе с семьей они всегда стараются придумать что-то интересное, например, идут кататься на ледянках или перевоплощаются в разных зверей.

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«В этом году моя сестра, пока дети спали, нарисовала следы Деда Мороза, чтобы они видели — он приходил и оставил подарки. Эмоции, полученные от всего этого, лучше любых подарков», — добавил Владимиров.