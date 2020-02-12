12 февраля 2020, 16:06
Режиссер назвал нападки на «Чернобыль» Козловского завистью
Режиссер, сценарист Антон Мегердичев прокомментировал нападки в соцсетях на фильм Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна». Он считает, что это просто зависть. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Фильм еще не вышел в прокат, но в соцсетях его уже раскритиковали, назвав плохой копией прошлогоднего фильма на иностранный лад.
«Я думаю, тут нет ничего, кроме зависти к успешным людям. Это абсолютно российская черта. Этим мы отличаемся. Больше ничем я объяснить не могу», — рассказал Мегердичев и добавил, что «комментарии в Сети пишут, на его взгляд, люди не совсем адекватные».