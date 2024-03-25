Знаменитости 25 марта 2024, 19:40 Режиссер «Мосфильма» Олег Никитин ушел из жизни

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Режиссер «Мосфильма» Олег Никитин умер в 77 лет. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Режиссер ушел из жизни 23 марта. Прощание с ним пройдет завтра в полдень в Храме Архистратига Михаила в Тропареве в Москве.

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Олег Никитин работал на «Мосфильме» с 1975 года. Самые известные его работы — «Сорок девять ниже нуля», «Тихие воды глубоки», «Пятое время года».

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