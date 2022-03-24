Режиссер Михалков высказался о решении Риги добавить его в черный список

Правительство Латвии приняло решение внести кинорежиссера, сценариста Никиту Михалкова в черный список. Он прокомментировал эту новость. Об этом сообщило РИА ФАН.

Власти страны создали список персон, которых не хотели бы видеть на территории Латвии. В него попали 25 деятелей культуры из России. Среди них оказался и Михалков. Режиссер ответил на такое решение вопросом о том, где располагается страна.

«А где это?» — поинтересовался создатель фильма «Утомленные солнцем».