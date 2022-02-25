Режиссер Мэтт Ривз начал съемки сиквела «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз начал работу над сиквелом фильма «Бэтмен». Такое заявление он сделал в ходе премьерного показа картины. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Comingsoon.net.

Режиссер не стал делиться подробностями работы. При этом боевик еще не вышел в широкий прокат, однако Ривз уже поделился идеями со студией Warner Bros. Режиссер заявил, что хотел бы осуществить свои планы в реальности.

При этом на данный момент режиссер задействован в другом проекте. Картина посвящена персонажам из комиксов DC. Она выйдет на стриминговом сервисе HBO Max

«Мы делаем шоу „Пингвин“ („Penguin“) с Колином [Фарреллом]. Оно будет очень крутым. Мы также работаем над некоторыми другими проектами», — рассказал режиссер.

Ранее актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках «Бэтмена». Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.