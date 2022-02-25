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    25 февраля 2022, 13:47

    Режиссер Мэтт Ривз начал съемки сиквела «Бэтмена»

    Арина Бобкова

    Режиссер Мэтт Ривз начал работу над сиквелом фильма «Бэтмен». Такое заявление он сделал в ходе премьерного показа картины. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Comingsoon.net.

    Режиссер Мэтт Ривз начал съемки сиквела «Бэтмена»

    Режиссер не стал делиться подробностями работы. При этом боевик еще не вышел в широкий прокат, однако Ривз уже поделился идеями со студией Warner Bros. Режиссер заявил, что хотел бы осуществить свои планы в реальности.

    При этом на данный момент режиссер задействован в другом проекте. Картина посвящена персонажам из комиксов DC. Она выйдет на стриминговом сервисе HBO Max

    «Мы делаем шоу „Пингвин“ („Penguin“) с Колином [Фарреллом]. Оно будет очень крутым. Мы также работаем над некоторыми другими проектами», — рассказал режиссер.

    Ранее актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках «Бэтмена». Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.