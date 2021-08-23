Режиссер Мегердичев поздравил Башарова с днем рождения и рассказал про курьезный случай на съемках

Актеру театра и кино Марату Башарову 22 августа исполнилось 47 лет. Его поздравили многие коллеги по цеху, в том числе режиссер и сценарист Антон Мегердичев. Он также поделился впечатлениями от работы с артистом в фильме «Движение вверх». Об этом написало РИА ФАН.

По словам Мегердичева, Башаров всегда отличался дисциплинированностью и сильной игрой. Своим присутствием он только украсил картину. По мнению режиссера, без него она была бы слабее на 30-40%. К тому же многое для своего героя артист придумал сам. Режиссер вспомнил один курьезный случай с участием актера. По его словам, этот момент говорит о наличии прекрасного чувства юмора.

«Съемочный процесс — вещь достаточно тяжелая. Актерам часто приходится очень долго ждать. В тот раз Марат долго сидел, был сосредоточен и готов в любой момент войти в кадр. Прождав так почти весь день, он подошел ко мне и внимательно на меня посмотрел. Я говорю: «Пойми, мы снимаем собаку. Животное никак не может понять, что от него требуется. Потом сразу ты!» Тут он повернулся к своему партнеру и говорит: «Мы следующие после крупного плана собаки…», — добавил Мегердичев.

В день рождения он пожелал Башарову здоровья, творческих побед и яркой жизни.