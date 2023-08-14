Знаменитости 14 августа 2023, 16:41 Режиссер Ларс Фон Триер начал искать музу через соцсети Режиссер Ларс фон Триер опубликовал видео о поиске новой музы Википедия

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Датский режиссер Ларс фон Триер начал искать для себя «девушку/музу» в социальных сетях. Об этом он рассказал в запрещенном в России Instagram*, опубликовав видеоролик.

Режиссер сериала «Королевство» признался, что ищет любовь. В ролике он рассказал о себе краткую информацию для «музы».

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«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и контролируемый алкоголизм», — отметил режиссер.

Также Ларс фон Триер уточнил, что если повезет, то он еще сможет снять несколько достойных фильмов. Кинематографист добавил, что может быть «вполне веселым партнером».

Режиссер акцентировал внимание на том, что ему не стоит писать в социальных сетях, потому что он не знает, как они работают. Он попросил откликаться на электронную почту.

О том, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона, стало известно в августе прошлого года. По словам невролога Александра Евдокимова, постепенно это заболевание будет влиять на когнитивные функции режиссера. Ухудшение состояния может зависеть от того, насколько поздно начали терапию.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.