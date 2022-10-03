Режиссер Крыжовников рассказал о съемках сериала «Нина» | 360°

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Режиссер Крыжовников рассказал о съемках сериала «Нина»

Жора Крыжовников: растерянность, поиск нового смысла жизни – важные темы сериала

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Известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro рассказал о съемках сериала «Нина», который стартует 3 октября на телеканале ТНТ.

По сюжету главной героине, которую сыграла актриса Виктория Исакова, приходиться в корне менять свою жизнь после того, как ее третий муж Костя объявил о разводе. Нина (имя главной героини) вместе с дочкой от Кости, двумя детьми от других браков, а также двумя бывшими мужьями оказываются в обычной панельке Нижнего Новгорода. Теперь бывшей домохозяйстве придется стать самостоятельным и независимым человеком. 

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«Нина теряет не только мужа, но и дом, и она должна начать жизнь заново, понять, нужно ли ей работать и кем. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет заниматься менеджментом семьи, но ее жизнь изменилась, и теперь героиня поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Это ее главная проблема», – рассказал Крыжовников.

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По словам режиссера, растерянность, поиск нового смысла жизни – одни из главных тем сериала. 

В кинокартине также сыграли Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина и другие актеры.

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