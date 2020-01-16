Режиссер «Короны» отказался от Меган Маркл

Морган отметил, что ощущает себя некомфортно, если снимает происходящее в настоящий момент. По его словам, необходимо некоторое время, чтобы осмыслить события, связанные с судьбой Меган Маркл.

«Должно пройти 15-20 лет, смениться поколение между тобой и событиями, о которых ты рассказываешь. Подождем 20 лет и посмотрим, что сказать о Меган Маркл. Что говорить о ней сейчас, я не знаю. Она станет интересной через 20 лет, когда мы переварим ее историю и влияние», — пояснил режиссер.

Четвертый сезон драматического шоу «Корона» появится на Netflix в 2020 года. Его сюжет развернется в конце 1970-х — первой половине 1980-х годов.

Ранее герцоги Уэльские отказались выполнять обязательства королевской семьи и решили переехать в Канаду. Однако жители этой страны не обрадовались такому ходу событий и выразили негодование монаршим особам.