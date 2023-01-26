Знаменитости 26 января 2023, 16:46 Режиссер Ян из ФРГ не выдержал прессинга СМИ и отказался от участия в российском проекте Кинокомпания N Films: режиссер Ян нарушил договор и затребовал удаление упоминаний о нем

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Режиссер фильма Томас Ян, нанятый на съемки российского фильма «Шпион», потребовал стереть все упоминания о себе. Причина — давление со стороны немецких СМИ. Об этом сообщили представители пресс-службы кинокомпании N Films.

Из-за участия Яна в российском проекте в Германии разгорается настоящий скандал. Режиссер считается одним из самых заслуженных режиссеров Европы. Среди его проектов — фильм 1997 года «Достучаться до небес».

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После происков немецкой прессы режиссер нарушил условия договора и потребовал удалить упоминания его имени из всех источников,

«Не хочу быть причастным к фильму, который связан с Россией», — заявил Ян.

Также он пригрозил судом продюсеру фильма — Александру N — если тот не удалит упоминания в ближайшие дни.

По словам представителей N Films, до скандала в прессе режиссер активно сотрудничал с командой и вовсю готовил проект к съемкам.

«У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта „Шпион“. Закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем», — сказал Александр N.

Также он подчеркнул, что кинокомпания хочет договориться с Яном и готова дать ему время на обдумывание.

Также в работе над «Шпионом» заметили и актера Тиля Швайгера. Он стал популярным после съемок в «Бесславных ублюдках». В российском фильме ему предстояло сыграть Хорста Каснера — отца восьмилетней Ангелы Меркель. Швайгер отказывается от общения с командой кинопроекта и прессой.

По словам представителей кинокомпании, сюжет «Шпиона» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю советского шпиона, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти из разведки ради семейной жизни.

Кинокомпания N Films анонсировала старт работы над фильмом «Шпион» в июне 2019 года. Яна пригласили к созданию фильма 9 февраля 2021-го.