Знаменитости 06 июня 2023, 18:37 Режиссер Хлебников: съемки фильма «Снегирь» проходили на 25-метровой модели носа корабля

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Съемки полнометражного фильма «Снегирь» проходили на 25-метровой модели носа корабля. Об этом рассказал режиссер картины Борис Хлебников, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, подобных задач в отечественном кинопроизводстве еще никто не ставил. Вокруг огромной конструкции были разные мощности водосброса, которые создавали волны, ветер и дождь.

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Отмечается, что в основу фильма «Снегирь» лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».