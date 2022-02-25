Режиссер Гришковец заявил, что концерт Земфиры мог быть полезен на фоне спецоперации России в Донбассе

Певица Земфира не является артисткой развлекательного порядка, поскольку в ее произведениях «много лирики, боли и любви». Ее вчерашний концерт в Москве мог быть полезен на фоне спецоперации России в Донбассе. Об этом изданию NEWS.ru заявил драматург и режиссер Евгений Гришковец.

«Это ее дело. Земфира все-таки певица не развлекательного, не танцевального порядка. В ее произведениях достаточно много лирики, боли, любви и так далее. Сейчас людям это нужнее, чем дома сидеть и сходить с ума от информации. Полагаю, что да, [концерт мог быть полезен для аудитории]», — сказал Гришковец.

Он добавил, что у него запланирован концерт в Нижнем Новгороде 1 марта. Отменять его Гришковец не намерен.