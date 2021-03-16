Режиссер Герман-младший назвал главную кандидатуру на роль Ахматовой

Российский режиссер Алексей Герман-младший рассказал, кто может сыграть главную роль в его фильме о поэтессе Анне Ахматовой. Работа над сценарием картины пока не началась, сообщил «Петербургский дневник».

Недавно режиссер заявил в своем Facebook-аккаунте, что хотел бы снять ленту об Ахматовой. Пользователи Сети предложили на роль литератора таких актрис, как Наталья Суркова, Светлана Крючкова и Алиса Фрейндлих. Сам Герман-младший думает, что сыграть поэтессу сможет Роза Хайруллина.

«Это не окончательное решение, мы с ней даже еще не разговаривали об этом, но мне хочется попробовать сделать Ахматову вместе с Розой, но, конечно, потребуется очень сложный грим», — заметил он.

По словам режиссера, картина будет художественной. Политическому контексту будет уделено внимание лишь в том виде, в каком это потребуется для создания полноценного образа героини.