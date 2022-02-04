Режиссер Галоян опубликовал аниме-клип с группой «Тату»

Режиссер группы «Тату» Сергей Галоян выложил клип аниме-клип с участницами группы. Об этом сообщило издание monavista.ru.

По данным ИА Nation News, Галоян написал трек в духе 90-х. Он похож на старые песни «Тату». Уточняется, что он хочет, чтобы новая работа набрала популярность сейчас, несмотря ретро-стиль. Слов в треке нет, только музыка.

Созданием клипа занимались София Rikani и 17 российских художников. Сюжет рассказывает о том, что было бы, если бы группа не распалась.

Режиссер в своем Instagram отметил, что многие ждут воссоединение дуэта, и их с Rikani работа является первой главой, которая дает надежду на осуществление этого плана.

Ранее группа «Тату» объявила о своем воссоединении. Галоян запретил певицам исполнять написанные им хиты. Однако концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош отметила, что у Галояна нет полномочий запрещать исполнение песен.

Дорош подчеркнула, что запретить исполнение песен может только суд. Однако сделать это возможно только в том случае, если соберутся все авторы. Также, по ее словам, Галоян врет о том, что звонил Лене Катиной и Юле Волковой и предлагал им воссоединить «Тату».