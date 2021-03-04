Режиссер фильма «Рашн Юг» рассказал, почему на роль главной героини выбрали именно Мирославскую

Режиссер фильма «Рашн Юг» Антон Федотов признался, что актрису на главную роль было очень трудно выбрать. Он объяснил, почему выбор пал на Стасю Мирославскую, сообщило РИА ФАН.

«Мы не знали, кто у нас будет героиней, на этого персонажа был колоссальный кастинг. Стася Милославская проходила несколько этапов», — заявил режиссер.

По словам Федотова, съемочная группа искала девушку, которая смогла бы покорить нескольких мужчин сразу.

«Это был непростой поиск, мы ведь искали „девицу“, за которой трое совершенно разных мужчин начнут слепо бегать. Мы искали девушку, которая была бы способна спровоцировать мужчин на подобные акции», — отметил он.

Картина появилась на экранах 4 марта. Сюжет истории разворачивается вокруг девушки Ксюши, сумевшей влюбить в себя сразу троих мужчин.

Главные роли в фильме достались Стасе Милославской («Огонь», «Стрельцов»), Семену Трескунову («Родные», «Ивановы-Ивановы»), Риналю Мухаметову («Кома», «Вторжение») и Александру Метелкину («Перевал Дятлова»).