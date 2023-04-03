Знаменитости 03 апреля 2023, 17:32 Режиссер Бурнашев рассказал о феномене якутского кино

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Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта», основанный на реальных событиях, вышел в кинопрокат 30 марта. О популярности якутского кино и его феномене режиссер рассказал в программе «Культ личности», сообщили на сайте телеканала «Мир 24».

По его словам, интерес к якутскому кинематографу возник в 2006 году после выхода в широкий прокат фильма «Любовь моя». В быстрые сроки этот фильм окупился и кинотеатры поняли, что такие картины можно показывать на больших экранах.

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Бурнашев отметил, что феномен якутского кино объясняется также и национальным самосознанием народа.