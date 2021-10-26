Сценарист и режиссер Борис Хлебников попал в одну из московских больниц после положительного теста на коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснили журналисты, врачи оценивают состояние автора фильма «Аритмия» как средней тяжести.

Борис Хлебников известен как трижды лауреат кинопремии «Ника». Среди его работ, кроме «Аритмии», фильмы «Коктебель», «Долгая счастливая жизнь» и телевизионный сериал «Обычная женщина».