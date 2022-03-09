Режиссер Богомолов опроверг слухи об отъезде из России

Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию о его отъезде из России. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на его Instagram.

Богомолов выложил видео из московского Дворца на Яузе.

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, сегодня 8 марта мы играем „Бесов“. И ваш покорный слуга тоже играет сегодня. Это Дворец на Яузе», — рассказал он.

Также он добавил, что скоро актерский коллектив переберется на другую площадку.