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    09 марта 2022, 19:23

    Режиссер Богомолов опроверг слухи об отъезде из России

    Дарья Морозова

    Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию о его отъезде из России. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на его Instagram.

    Богомолов выложил видео из московского Дворца на Яузе.

    «На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, сегодня 8 марта мы играем „Бесов“. И ваш покорный слуга тоже играет сегодня. Это Дворец на Яузе», — рассказал он.

    Также он добавил, что скоро актерский коллектив переберется на другую площадку.