Режиссер Богатырев назвал проблему современного российского кино

Андрей Богатырев, режиссер фильма «Красный призрак» дал интервью газете «Петербургский дневник». Он рассказал, почему в России снимают мало хорошего кино.

«Современное российское кино, особенно большое продюсерское, оно какое-то формальное. Здесь иногда важнее сюжет, а не суть, важна информация, а не образ. И поэтому часто, выходя из кинотеатра, у тебя голова раскалывается от сюжета и всех этих невероятных перипетий. Ты не понимаешь, зачем вообще они были нужны, о чем вообще этот фильм. А в Советском Союзе были фильмы глубже, точнее и взрослее», — считает режиссер.

Он добавил, что хорошие фильмы есть, «но мы их не видим». В пример он привел картину Анны Меликян «Трое», вокруг которой не возникло заслуженного резонанса. По мнению режиссера, хорошие фильмы, которые делаются сейчас, высветятся и станут широко известны через время.

«Нам всегда нравится что-то старое. Есть даже такая тема, что мы никогда, живя в свое время, не видим гениев и талантливых людей. Вот жили раньше люди и не понимали, что Цой — это масштабно. Ну так, просто какой-то парень поет и играет. А он умирает, и возникает некий культ. И так во многом. Проходит время, и мы говорим: „О, оказывается, это Довлатов“. Может, и сейчас мы кого-то не замечаем, а через 20 лет, извиняюсь, и Моргенштерн станет классиком», — пояснил свою точку зрения Богатырев.