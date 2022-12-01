Знаменитости 01 декабря 2022, 16:04 Режиссер Баршак вспомнил, как Сукачев поддержал съемочную группу «Елки-иголки» в сложный период

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Сегодня, 1 декабря, родился российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, телеведущий Гарик Сукачев. Актер, режиссер, сценарист Александр Баршак поздравил его с днем рождения и вспомнил, как проходило их сотрудничество в период съемок картины «Елки-иголки». Об этом сообщило РИА ФАН.

Баршак рассказал, что съемки картины пришлись на довольно сложный период. В тот момент началась специальная операция, из-за чего многие члены съемочной группы не могли сосредоточиться на работе. Однако Сукачев не унывал. Он продолжал поддерживать членов команды, что придавало сил.

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«Он поговорил с нами со своим прищуром, мол, ребята, нужно просто на своем месте делать свою работу и стараться сделать этот мир лучше хоть на два миллиметра, хоть на один. Под этим его бархатистым голосом, который любит вся страна, мы и сняли этот фильм, за что лично я ему очень признателен», — отметил Баршак.

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