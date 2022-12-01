Знаменитости 01 декабря 2022, 17:58 Режиссер «Аватара» рассказал о возможном продолжении киноистории

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Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о планах снять шестую и седьмую части всемирно известного фильма «Аватар». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

На данный момент зрители увидели лишь одну часть «Аватара», мировая премьера второй планируется уже в этом декабре. Однако режиссер не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжить свою киноисторию вплоть до седьмой части.

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Отмечается, что на момент работы над заключительными частями «Аватара» режиссеру будет около 89 лет.

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