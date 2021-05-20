Режиссер «Аванпоста» снимет экранизацию «Метро 2033»

Российский режиссер Егор Баранов снимет фильм «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. Об этом рассказал продюсер Иван Никишов, его слова привел «Интерфакс».

Режиссер приступит к съемкам после завершения работы над проектом «Сто лет тому вперед» по мотивам фантастической повести Кира Булычева. Он же напишет сценарий. Должность продюсеров получили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

На производство кинокартины выделят 700 миллионов рублей, еще 150 миллионов понадобятся на маркетинг. При этом кинематографисты рассчитывают собрать в прокате 1,5 миллиарда рублей.

«Метро 2033» покажут на больших экранах в январе 2024 года.

Егор Баранов — режиссер фильмов «Гоголь», «Фарца», «Аванпост».

Роман Глуховского опубликован в 2005 году, после чего быстро разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров, напомнило ИА Nation News. В сюжете описывается Москва, которая, как и вся планета, пережила ядерную войну, большинство городов уничтожено. Действие сфокусировано на выживших, которые ведут быт на станциях метро. А на земле бродят некие существа, которые периодически нападают на людей и захватывают станции. Главный герой — 24-летний Артем, который живет на ВДНХ и вместе с друзьями пытается спастись.

Роман также лег в основу компьютерной игры Metro 2033.