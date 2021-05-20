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    20 мая 2021, 13:31

    Режиссер «Аванпоста» снимет экранизацию «Метро 2033»

    Алена Макаренко

    Российский режиссер Егор Баранов снимет фильм «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. Об этом рассказал продюсер Иван Никишов, его слова привел «Интерфакс».

    Режиссер «Аванпоста» снимет экранизацию «Метро 2033»

    Режиссер приступит к съемкам после завершения работы над проектом «Сто лет тому вперед» по мотивам фантастической повести Кира Булычева. Он же напишет сценарий. Должность продюсеров получили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

    На производство кинокартины выделят 700 миллионов рублей, еще 150 миллионов понадобятся на маркетинг. При этом кинематографисты рассчитывают собрать в прокате 1,5 миллиарда рублей.

    «Метро 2033» покажут на больших экранах в январе 2024 года.

    Егор Баранов — режиссер фильмов «Гоголь», «Фарца», «Аванпост».

    Роман Глуховского опубликован в 2005 году, после чего быстро разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров, напомнило ИА Nation News. В сюжете описывается Москва, которая, как и вся планета, пережила ядерную войну, большинство городов уничтожено. Действие сфокусировано на выживших, которые ведут быт на станциях метро. А на земле бродят некие существа, которые периодически нападают на людей и захватывают станции. Главный герой — 24-летний Артем, который живет на ВДНХ и вместе с друзьями пытается спастись.

    Роман также лег в основу компьютерной игры Metro 2033.