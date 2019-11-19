Режиссер «Ангелов Чарли» призвала разрушить стереотипы о боевиках с женщинами

«Слушайте, люди просто обязаны купить билеты на этот фильм. Ему необходимо заработать деньги. Если фильм не сможет стать прибыльным, это лишь подтвердит популярную в Голливуде теорию о том, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях», — заявила Бэнкс.

Она объяснила успех в прокате экранизаций «Капитана Марвел» и «Чудо-женщины» принадлежностью к «мужскому жанру», сообщило издание «Культуромания».

Картина, главные роли в которой исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, провально стартовала в прокате. В Северной Америке с 13 ноября за первый уик-энд проката боевик собрал менее восьми миллионов долларов, что намного ниже ожидаемых сумм.

Режиссер указала, что картины в жанре экшн с главными героями-женщинами выходят крайне редко в то время, как фильмы о мужчинах-супергероях выпускаются франшизами по несколько частей, сообщила «Газета.ru».

«У вас было уже 37 фильмов о Человеке-пауке, но вы почему-то не жалуетесь! Я думаю, что женщинам позволено иметь одну или две экшн-франшизы раз в 17 лет», — заявила Бэнкс.