  • Режиссер «Ангелов Чарли» призвала разрушить стереотипы о боевиках с женщинами

    19 ноября 2019, 14:18

    Ирина Нагайникова

    Элизабет Бэнкс, режиссер кинокартины «Ангелы Чарли», призвала зрителей разрушить «мужские стереотипы» и сходить в кино на ее фильм, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Indie Wire.

    «Слушайте, люди просто обязаны купить билеты на этот фильм. Ему необходимо заработать деньги. Если фильм не сможет стать прибыльным, это лишь подтвердит популярную в Голливуде теорию о том, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях», — заявила Бэнкс.

    Она объяснила успех в прокате экранизаций «Капитана Марвел» и «Чудо-женщины» принадлежностью к «мужскому жанру», сообщило издание «Культуромания».

    Картина, главные роли в которой исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, провально стартовала в прокате. В Северной Америке с 13 ноября за первый уик-энд проката боевик собрал менее восьми миллионов долларов, что намного ниже ожидаемых сумм.

    Режиссер указала, что картины в жанре экшн с главными героями-женщинами выходят крайне редко в то время, как фильмы о мужчинах-супергероях выпускаются франшизами по несколько частей, сообщила «Газета.ru».

    «У вас было уже 37 фильмов о Человеке-пауке, но вы почему-то не жалуетесь! Я думаю, что женщинам позволено иметь одну или две экшн-франшизы раз в 17 лет», — заявила Бэнкс.