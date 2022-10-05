Режиссер Андрей Соколов поздравил с днем рождения Инну Чурикову | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Режиссер Андрей Соколов поздравил с днем рождения Инну Чурикову

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Советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации Инна Чурикова отмечает свой день рождения 5 октября. Ей исполняется 79 лет. В разговоре с РИА ФАН актрису поздравил советский и российский актер и режиссер театра и кино, телеведущий, продюсер, общественный деятель, народный артист РФ Андрей Соколов.

Он рассказал, что они вместе работали над картиной «Память осени», а также в спектаклях «Гамлет» и «Все оплачено».

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«Она сама по себе уникальный человек. Уместнее говорить даже не о ее профессиональных качествах, а о личности в целом. Это определяет ее в профессии, в жизни. Она — очень интересная личность. Со своими взглядами, убеждениями. Человек, конечно же, неординарный, сложный, мыслящий, творческий. В ней присутствуют качества, которые отличают лидеров», — поделился Соколов.

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Он рассказал что участие Инны Чуриковой в проектах всегда придает им «другое дыхание» и пожелал актрисе новых ролей и «человеческого счастья».

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