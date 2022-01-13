Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации с COVID-19

Народная артистка Россия, режиссер Алла Сурикова не подтвердила слухи о своей госпитализации с ковидом. Она заявила, что с ней все в порядке.

«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», — сказала Сурикова агентству «Интерфакс».

В комментарии ТАСС режиссер заявила, что у нее нет никаких проблем и она просто проходит обследование.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Сурикову экстренно доставили в одну из московских больниц с ковидом. Якобы режиссер жаловалась на кашель и высокую температуру, а результат теста на коронавирус оказался положительным.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Пришла в кино в 1960-е годы, она начинала свой путь в качестве ассистента режиссера на телевизионной картине «Маленький школьный оркестр» и на фильме «Умеете ли вы жить?».

Позже стала снимать сама, зрители знают такие ее картины, как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинок», «Будьте моим мужем», «Суета сует», а также многие другие.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на ковид. Звезду фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» положили в реанимацию. При этом сын актера заявил, что тесты на коронавирус показали отрицательный результат.