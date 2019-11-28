Режиссер «Алисы в стране чудес» скончался в Великобритании

Джонатан Миллер участвовал в экранизации «Алисы в стране чудес» в 1996 году. Наибольшую известность ему принесло комедийное шоу «За гранью».

В числе его работ такие картины как «Укрощение строптивой», «Омнибус», «Долгое путешествие дня в ночь» и многие другие.

Миллер учился в Кембриджском медицинском колледже. В период обучения он активно вел писательскую деятельность. Уже тогда его работы печатали в журналах, он выступал на телевидении и радио.

Режиссер скончался в своем доме на 86-м году жизни.

Сообщается, что в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера.