Режиссер «Алисы в стране чудес» скончался в Великобритании
Режиссер и сценарист Джонатан Миллер скончался на 86-м году жизни в Великобритании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».
Джонатан Миллер участвовал в экранизации «Алисы в стране чудес» в 1996 году. Наибольшую известность ему принесло комедийное шоу «За гранью».
В числе его работ такие картины как «Укрощение строптивой», «Омнибус», «Долгое путешествие дня в ночь» и многие другие.
Миллер учился в Кембриджском медицинском колледже. В период обучения он активно вел писательскую деятельность. Уже тогда его работы печатали в журналах, он выступал на телевидении и радио.
Режиссер скончался в своем доме на 86-м году жизни.
Сообщается, что в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера.