Знаменитости 20 ноября 2023, 04:14 Режиссер Алексей Учитель влюбился в ученицу, которая младше его на 46 лет Режиссер Алексей Учитель показал 26-летнюю маму своей дочери Софью Меледину Википедия

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Режиссер Алексей Учитель привел на кинопремьеру в Москве 26-летнюю Софью Меледину, которая, предположительно, является его новой возлюбленной. По данным издания «7 дней», два года девушка родила ему ребенка.

В материале сказано, что постановщик завел роман со своей ученицей Софьей Мелединой, которая младше Учителя на 46 лет. Недавно влюбленные пришли на премьеру фильма «Нина». Они сторонились журналистов и старались не привлекать внимания.

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По неуточненным данным, женщина родила ему дочь, имя девочки пока не раскрыли. Поклонники решили, что режиссер помогает Мелединой с карьерой. Он продвигает ее в проектах и был продюсером ее первой работы в кино.

«Благодаря поддержке Учителя Меледина выпустила дебютный полнометражный фильм „Миттельмарш“. Алексей Ефимович официально выступил продюсером мелодрамы, то есть достал на съемки деньги», — сообщил собеседник издания.

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