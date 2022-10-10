Режиссер Алексей Попогребский поздравил с днем рождения актера Филиппа Янковского | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 19:26

Мобилизованным из Балашихи передали необходимые для службы вещи

Спецоперация

10 октября 2022, 19:23

Россия террористов не прощает. По украинским ТЭЦ и ТЭС ударили ракетами

Реклама

Общество

10 октября 2022, 19:12

СК РФ возбудит дело против СБУ за незаконное преследование Медведева

Важное

10 октября 2022, 19:08

Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Подмосковье

10 октября 2022, 19:07

Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке

Спецоперация

10 октября 2022, 18:58

Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Спецоперация

10 октября 2022, 18:56

СБУ объявила Марию Захарову в розыск

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Знаменитости

10 октября 2022, 19:12

Режиссер Алексей Попогребский поздравил с днем рождения актера Филиппа Янковского

Читать 360tv в

Актер и кинопродюсер Филипп Янковский празднует свой день рождения 10 октября — ему исполняется 54 года. В разговоре с РИА ФАН артиста поздравил кинорежиссер Алексей Попогребский.

Режиссер рассказал, что вместе с Янковским работал над проектом «Самая большая луна».

Реклама

«Филипп для меня абсолютно идеальный актер, потому что он внутри режиссер, который очень тонко чувствует, как строится драматургия, как работает кадр», — рассказал Попогребский.

Реклама

Он выразил надежду снова поработать вместе с Янковским и пожелал ему «бесчисленного количества» новых ролей, здоровья, хороших сценариев и режиссеров.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама