Режиссер Алексей Попогребский поздравил с днем рождения актера Филиппа Янковского | 360°

Знаменитости 10 октября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Режиссер Алексей Попогребский поздравил с днем рождения актера Филиппа Янковского

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Актер и кинопродюсер Филипп Янковский празднует свой день рождения 10 октября — ему исполняется 54 года. В разговоре с РИА ФАН артиста поздравил кинорежиссер Алексей Попогребский.

Режиссер рассказал, что вместе с Янковским работал над проектом «Самая большая луна».

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«Филипп для меня абсолютно идеальный актер, потому что он внутри режиссер, который очень тонко чувствует, как строится драматургия, как работает кадр», — рассказал Попогребский.

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Он выразил надежду снова поработать вместе с Янковским и пожелал ему «бесчисленного количества» новых ролей, здоровья, хороших сценариев и режиссеров.

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