Режиссер Алексей Попогребский опроверг получение черепно-мозговой травмы

Сейчас Попогребский находится дома. Из-за полученной травмы ему действительно пришлось показаться врачам.

«У меня была ссадина, с которой мне пришлось <…> наложить швы, но это вообще ерунда», — уверил режиссер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Попогребский попал в реанимацию. Якобы режиссер получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На голове у Попогребского была глубокая рана, вдобавок врачи нашли у него пневмонию. В материале было указано, что режиссер упал и ударился сам, причем в момент происшествия оказался сильно пьян.

Российский зритель знаком с режиссером и сценаристом Попогребским по картинам «Как я провел этим летом», «Простые вещи» и «Коктебель», которые принесли ему широкую известность. В последнее время он работал над сериалом «Оптимисты», премьера которого состоялась в 2017 году.