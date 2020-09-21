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    21 сентября 2020, 11:48

    Режиссер Алексей Попогребский опроверг получение черепно-мозговой травмы

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Режиссер Алексей Попогребский опроверг, что его госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Как он рассказал «Интерфаксу», у него была ссадина, а сейчас он уже вернулся к работе.
    Режиссер Алексей Попогребский опроверг получение черепно-мозговой травмы

    Сейчас Попогребский находится дома. Из-за полученной травмы ему действительно пришлось показаться врачам.

    «У меня была ссадина, с которой мне пришлось <…> наложить швы, но это вообще ерунда», — уверил режиссер.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Попогребский попал в реанимацию. Якобы режиссер получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На голове у Попогребского была глубокая рана, вдобавок врачи нашли у него пневмонию. В материале было указано, что режиссер упал и ударился сам, причем в момент происшествия оказался сильно пьян.

    Российский зритель знаком с режиссером и сценаристом Попогребским по картинам «Как я провел этим летом», «Простые вещи» и «Коктебель», которые принесли ему широкую известность. В последнее время он работал над сериалом «Оптимисты», премьера которого состоялась в 2017 году.

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