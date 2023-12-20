Знаменитости 20 декабря 2023, 02:32 Ревва, Валерия и Орбакайте споют на французском в новогоднем фильме Ревва, Валерия и Орбакайте споют о любви в стиле французской эстрады 60-х годов РИА «Новости»

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Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime» (18+). Картина выйдет на Kion 28 декабря, сообщил РБК.

Фильм сняли в черно-белом цвете, с винтажными костюмами и разноплановыми декорациями, начиная от бара и крыши здания до сцены на фоне огромных букв Je t’aime.

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«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», — сказано в описании ленты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов и другие артисты. Сергей Бурунов воплотил образ Фантомаса — он стал «проводником в мир музыкальных кинофантазий».

В программу помимо музыкальных номеров вошли номера-пародии на советские фильмы «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, Или с легким паром!».

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