Ревва рассказал о четырех свадьбах с одной женой и секс-рекордах

Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, разоткровенничался. Он рассказал, что четыре раза женился на собственной супруге — ради четырех первых брачных ночей. Также Ревва поведал о своих рекордах в сексе.

Александр Ревва женился в четвертый раз. Четвертое бракосочетание прошло на Мальдивах. Невестой стала единственная супруга Реввы, с которой в официальном браке они живут уже 13 лет. С тех пор супруги церемонию бракосочетания проводили несколько раз. Сам Ревва объяснил: новая церемония - это же новая первая брачная ночь.

Нынешняя церемония — четвертая за историю семьи. Супруги обменялись клятвами верности на Мальдивах, невеста была с трогательным свадебным букетиком, новобрачных окружали местные жители с ритуальными барабанами, под бой которых Ревва исполнил зажигательный брачный танец. Фирменный танец Артура Пирожкова. После четвертой первой брачной ночи завтрак молодоженам принесли в бассейн.

«У нас было венчание на Кипре. Потом у нас просто были неофициальные церемонии. Например, по каким-то американским традициям. Да и почему бы не бросить, так сказать, дров в очаг. К тому же я немного романтик», — объяснил Пирожков привычку жениться.

Тема секса часто всплывает у Артура Пирожкова. Он же признанный мачо российского шоу-бизнеса, уточнил сайт НТВ.

«В сексе каждый день рекорды. Восемь минут — это самый крутой рекорд! Потом я сразу засыпаю. На следующий день просыпаюсь. Там уже поменьше, не восемь», — поделился шоумен.