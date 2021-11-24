Ресторан Моргенштерна Kaif закрыли за продажу нелегального алкоголя

В Москве закрыли ресторан Kaif, принадлежащий российскому рэперу Моргенштерну. В заведении прошла внеплановая проверка, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Проверка ресторана на Большой Дмитровке показала, что в баре Kaif торговали нелегальным алкоголем. У заведения нет лицензии на эту деятельность.

Работа ресторана, уточнил источник, приостановлена временно.

Сам Моргенштерн уехал из России. Концертный директор рэпера пояснил, что музыкант должен выступить в Белоруссии на частном мероприятии. На 26 ноября у него запланирован концерт в московском клубе Gipsy, и в графике выступлений пока что изменений нет. Тем не менее СМИ предположили, что в РФ Моргенштерн не вернется и поедет в одну из европейских стран.

Его отъезд связывали с заявлением главы СК РФ Александра Бастрыкина о торговле наркотиками, которую рэпер ведет, «по сути, через социальные сети».