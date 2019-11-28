Ресторан Бузовой оштрафовали из-за алкоголя

Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани»на 100 тысяч рублей. Фирма занимается развитием сеть ресторанов BUZfood, который принадлежат певице Ольги Бузовой.

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О нарушениях компании сообщил столичный департамента торговли и услуг. Как уточнило РИА «Новости», «Бузова Рест Компани» привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами".

Эта статья предусматривает ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований. Штраф за такое нарушение составляет от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. В качестве наказания деятельность предприятия может быть приостановлена, другая мера — конфискация продукции. В материалах суда не уточняется, в чем именно состояло нарушение.

На сайте BUZfood значатся три ресторана этой сети. Один из них находится на Цветном бульваре, другой — в ТРЦ «Вегас Крокус Сити». Они оба не работают по техническим причинам.Третий ресторан находится в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Галерея».