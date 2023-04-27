Знаменитости 27 апреля 2023, 01:20 «Решит любой вопрос». Якубович назвал Малышеву святой Якубович назвал Елену Малышеву святой из-за ее помощи людям РИА «Новости»

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Ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о своем отношении к коллеге из программы «Жить здорово!» Елене Малышевой. В интервью изданию Teleprogramma.pro он похвалил ее за то, что она помогает людям.

«Лена — святая. Нет человека, который бы к ней обратился, а она не помогла бы», — сказал он.

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По словам телеведущего, Малышевой поступает большое количество просьб и обращений. Якубович отметил, что когда бы Малышевой не позвонили, она сразу же принимается за решение проблемы.

«Она тут же решит вопрос. Любой!» — подчеркнул ведущий.

Ранее Народный артист России Леонид Якубович рассказал о правилах в своей семье и о том, чем занимаются его дети. Так, его сын работает на Первом канале в департаменте информационных программ, а дочь выбрала карьеру в IT-компании.

Якубович отметил, что все решения дети принимают сами, иногда обращаясь за советом к родителям. По его словам, он всегда напоминает сыну и дочери, что может высказать мнение, а то, как им поступить, они решают только сами.