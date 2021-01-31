Решетова запела после расставания с Тимати. Видео

Модель Анастасия Решетова с размахом отметила 25-летний юбилей. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати исполнила на празднике свою первую песню. Видеофрагмент выступления опубликовали пользователи Сети.

Модель пригласила друзей в ресторан La Maree в Москве. Поздравить именинницу пришли годовалый сын Ратмир, брат Тимати Артем, его сводная сестра Аня и отец Ильдар Юнусов.

Решетова устроила торжество в стиле восточной сказки. Именинница сменила за вечер два наряда. Сначала она надела черное платье с длинной полупрозрачной юбкой в пол, а потом — романтичное белое платье с открытыми плечами.

Гостей угощали блюдами из морепродуктов, также они танцевали под любимые треки. За музыку в тот вечер отвечала и сама юбилярша. Она поднялась на сцену и исполнила свой первый трек. Записать песню ей помогла певица Назима. Композицию готовили два месяца, вскоре Решетова официально представит ее.

«Море любви. Сказка о нас», — пела модель. В композиции упоминаются следующие слова: «Мне с тобою тесно, тесно. Я прошу тебя, исчезни, исчезни». Гости громко аплодировали имениннице после выступления.

На вечеринку не пришел бывший гражданский муж Решетовой. Сейчас Тимати отдыхает на островах с мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой от второй вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой. Тимати и Анастасия Решетова сохранили теплые отношения ради сына.