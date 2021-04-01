Решетова заинтриговала подписчиков в новом посте в Instagram

Модель Анастасия Решетова выложила пост, который заинтриговал ее подписчиков в Instagram. В нем она намекнула на какое-то важное событие, которое скоро должно произойти. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Решетова выложила свое фото на фоне заката с загадочной подписью. «Столько хочу рассказать», — говорится в тексте поста. Многие подписчики предположили, что девушка снова сойдется с Тимати, от которого у нее есть ребенок.