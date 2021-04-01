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    01 апреля 2021, 20:06

    Решетова заинтриговала подписчиков в новом посте в Instagram

    Дарья Морозова

    Модель Анастасия Решетова выложила пост, который заинтриговал ее подписчиков в Instagram. В нем она намекнула на какое-то важное событие, которое скоро должно произойти. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Решетова выложила свое фото на фоне заката с загадочной подписью.

    «Столько хочу рассказать», — говорится в тексте поста.

    Многие подписчики предположили, что девушка снова сойдется с Тимати, от которого у нее есть ребенок.