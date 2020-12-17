Решетова рассказала об уроке, который получила после расставания с Тимати

Пользователи Сети поинтересовались, как Решетова будет ощущать себя, когда у ее бывшего возлюбленного появится новая девушка. Анастасия пошутила, что ей придется «выйти в окно». Девушка не скрывает, что расставание после шестилетних отношений дается ей нелегко. Несмотря на это она часто пишет посты о любви к жизни и делится видео с их общим с Тимати ребенком Ратмиром.

Решетова призналась, что очень много для себя вынесла за прошедший год. Она уточнила, что вынесла урок, который преподнесла ей жизнь. Модель написала, что сняла розовые очки в любовных отношениях.

Недавно Юнусов выпустил новый музыкальный альбом. В своих песнях он рассказал, что они с Анастасией часто ссорились и проводили время порознь. Пока девушка находилась с подругами, Тимати был с друзьями или на работе.