Эксклюзив 05 февраля 2024, 18:30 «Решение зрело». Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Ялты Общественник Резанов: певица Ротару проявила неуважение к решению крымчан РИА «Новости»

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«Русская община Крыма» направила руководству Ялты обращение с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного жителя города. Общественники считают, что исполнительница проявила неуважение к жителям Крыма и не заслуживает этого звания, рассказал «360» зампред организации Владимир Резанов.

«Она еще с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой», — отметил он.

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Общественник добавил, что артистку следовало лишить звания еще тогда. По его мнению, ялтинцы поддержат эту инициативу.

«Это решение зрело, и сейчас мы в этом вопросе пытаемся поставить точку», — заключил Владимир Резанов.

Ранее СМИ писали, что певица попыталась продать свой отель в Ялте, опасаясь, что ее недвижимость в России национализируют и выставят на торги.